Live | Hotel des Indes sluit de deuren en familie van ic-patiënten krijgt slachtofferhulp

De lockdown van liedjesma­ker Lien in een huis zonder stroom en met een verkouden ex-vriend

5 april Lien Cornelissen (36) is liedjesmaker, cabaretière en coach ‘stembevrijding’ in Scheveningen. Eind januari speelde ze haar eerste liedjesprogramma in een uitverkocht Muzee. Na jaren van ploeteren leek de grote doorbraak een kwestie van tijd. Nu zit ze thuis met twee katten, een haperende aardlekschakelaar en een ex-vriend die verkouden is. Het dagboekverslag van een performer in coronatijd die niet bij de pakken neerzit.