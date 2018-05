Live: 'Ik fiets al zes jaar niet meer door Duindorp'

De bijeenkomst wordt afgetrapt door insprekers die hun ervaringen in de wijk delen. ,,Uitsluiten, lelijk bejegenen en wangedrag. Ik voel me voor mezelf en 2 prachtige zonen niet altijd veilig en gesteund door de overheid'', vertelt de eerste spreker, een donkere vrouw.

Sanne de Bruin, eveneens een donkere vrouw, zegt niet meer door de wijk te durven fietsen. Zij werd twee jaar geleden belaagd in een racistische aanval. Ze durfde er nooit over te praten, tot vandaag.

Wetteloosheid

PvdA vraagt aan burgemeester Krikke hoe er 'zo'n grote wetteloosheid kan heersen in delen van Duindorp'. ,,Ouders komen met coke aan de neus op school", licht een Martijn Balster van de partij toe. PvdA wil dat er twee keer zoveel politie en straatcoaches worden ingezet. Groep de Mos heeft vertrouwen in de politie en wacht het onderzoek af naar de gewelddadigheden in Duindorp. De partij ziet nog geen structuur in de incidenten.

Ook vandaag zou er weer een incident geweest met een racistisch motief, meent Cemil Yilmaz van Nida. Een deur van een Surinaamse bewoner zou zijn gesloopt. ,,Wat is er nodig om oude en nieuwe college in te laten zien dat er xenofobe en racistische krachten zijn in Duindorp?", vraagt de islamitische partij zich af. Nur Icar van Islam Democraten: ,,Als we niet ingrijpen, tolereren we dit gedrag."