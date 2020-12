LIVE | Jongeren blazen caravan op in Laak en ME voert charges uit bij Pachtersdreef

In het kort

- In Duindorp is vanmiddag een feest losgebarsten. De politie besloot niet in te grijpen en dit zorgde voor de nodige ophef op sociale media en bij de Haagse raad.

- Op het Heeswijkplein hebben mensen brandweerlieden bekogeld.

- Oud en nieuw is dit jaar, net zoals zoveel, anders dan anders. Een ding was wel hetzelfde: de afgelopen dagen waren er in de hele regio (auto)branden.

- Jongeren blazen caravan op met behulp van benzine in Laak.

- Mobiele Eenheid voert charges uit op Pachtersdreef in Den Haag