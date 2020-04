Live | Kerkklokken vanavond geluid, maatregelen verlengd tot en met 28 april

Virus brengt moskeeën in grote financiële problemen: ‘Iedereen let nu op zijn centjes’

8:11 Nederlandse moskeebestuurders zitten deze dagen letterlijk met de handen in het haar. Omdat de moskeeën dicht zijn, komt er nauwelijks meer geld binnen. De vaste lasten moeten ondertussen wel gewoon worden doorbetaald. Omdat gebedshuizen niet in aanmerking komen voor steun van de overheid, dreigen velen van hen in financiële problemen te komen. Vooral als ze dicht blijven tijdens de ramadan. ,,Dan kunnen we fluiten naar de donaties’’