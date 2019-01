Live: Krikke op matje geroepen om vreugdevuren

In de video bovenaan deze pagina kan live worden meegekeken. Verslaggever Lex de Jonge doet via Twitter live verslag - dat is onderaan deze pagina te lezen. Lees zijn voorbeschouwing hier terug.



Er wordt kritisch gekeken naar de werkwijze van burgemeester Krikke . Inspreker Karel Kulk uit Scheveningen stelt vandaag dat burgemeester Krikke haar taak heeft verzuimd. ,,Ik en velen met mij hebben zich er heel erg aan geërgerd dat ze naar anderen heeft gewezen.” Voorzitter Jan Lautenbach van Wijkoverleg Scheveningen-Dorp: ,,Wij hebben jaren terug al gewaarschuwd voor het verplaatsen van de brandstapel dichter naar de bebouwing. Maar de burgemeester weigerde het vreugdevuur te verplaatsen naar een andere locatie. Bewoners waarschuwden al voor eventuele schade in toekomst.”



Pieter Grinwis van ChristenUnie/SGP over de communicatie van de burgemeester: ,,Ik word weer kwaad. Ze wees gelijk naar de bouwers die afspraken hadden geschonden en had het niet over zichzelf. Geen sterke actie van haar.” Volgens coalitie-partijen VVD en Groep de Mos is crisiscommunicatie echter het onderzoeksdomein van de Onderzoeksraad voor Veiligheid en hoort de kritiek vandaag niet thuis in de raadzaal.