Live: Man die Julia doodde wil meewerken aan psychiatrisch onderzoek

De 41-jarige Rus Andrei K. staat vandaag voor het eerst voor de rechter nadat hij in januari zijn 30-jarige Russische vrouw Julia in hun huis in de Neptunusstraat in Den Haag in stukken had gesneden en haar als vermist had opgegeven. Enkele dagen later werd hij opgepakt door de politie die zijn verhaal niet vertrouwde. 'Als een zombie' verscheen hij vanmorgen in de rechtbank.