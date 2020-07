LIVE | Moeder Raquel (48) die uit het niets zoontje (10) wilde doden staat vandaag voor de rechter

Het is nog steeds een raadsel wat moeder Raquel (48) bezielde toen ze vorig jaar zomer haar enig kind (10) met een mes probeerde te doden in hun huis aan de Trezoriersdreef. De rechter buigt zich vandaag over de zaak.

Zelfs de psychiaters en psychologen die de Spaanse Raquel tijdens haar detentie onderzochten, hebben geen antwoord kunnen vinden op de gewelddadige uitval naar haar enig kind, een zoontje van 10 jaar. Het maakt moeder Raquel heel onzeker, heeft ze een aantal malen tijdens eerdere voorbereidende zittingen van de rechtbank gezegd. Ze wil graag worden behandeld, maar de rechter, die daarin best mee wil gaan, gaf aan dat hij niet wist waaraan ze zou moeten worden behandeld.

De strafzaak wordt vandaag voor het eerst inhoudelijk behandeld. Daarin zal de officier van justitie een straf eisen tegen de moeder, waarop de rechter zich de komende weken zal beraden. Op het proberen te doden van je kind staat een straf van twaalf jaar en meer.

Dramatisch dag

De vrouw, die bij Europol in Den Haag heeft gewerkt, kan zich niet herinneren waarom ze die zonnige middag in augustus zo agressief was, heeft ze eerder verklaard. Ze zei te worden verscheurd door verwijten over de aanval op het kind van wie ze zoveel houdt en het negeren van signalen van overbelasting, die mogelijk tot haar gewelddadige actie heeft geleid. Sinds die dramatisch dag heeft ze haar kind niet meer mogen zien.

Tijdens de laatste voorbereidende zitting in april vroeg haar advocaat Peter Spoelstra om voorlopige vrijlating. Een oud-collega en vriendin van Raquel in Voorburg had aangeboden haar in huis te nemen. Maar de rechter voelde daar niets voor.

Quote Op het proberen te doden van je kind staat een straf van twaalf jaar en meer. Rechter

,,Het is maatschappelijk niet uit te leggen dat een moeder die haar enig kind probeert te doden al na negen maanden op vrije voeten komt. Ook al is dat in afwachting van de behandeling van de zaak. Op het proberen te doden van je kind staat een straf van twaalf jaar en meer. Bovendien is er ook gevaar voor herhaling zolang niet bekend is waar uw gedrag vandaan komt en ik realiseer me dat we er waarschijnlijk nooit achter komen”, zei de rechter.

Verslaggever Maaike Kraaijeveld twittert live mee.