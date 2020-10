LIVE | Mondkapje op in rechtbank en wat kan Den Haag nog meer doen om het virus te dwarsbomen?

Theaters, concertza­len en bioscopen vrezen terug te moeten naar maximaal 30 man per zaal

10:14 Bij theaters en concertzalen heerst grote onzekerheid of zij onder de verscherpte coronamaatregelen nog wel door kunnen blijven gaan met hun programma’s. In Amsterdam heeft de burgemeester deze instellingen geschaard onder de ruimten waar per zaal maximaal 30 bezoekers tegelijk naar binnen mogen. In Den Haag geldt de restrictie vooralsnog niet, maar of dat zo blijft is de vraag.