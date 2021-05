Live: Na onthutsende fik in Schilderswijk moet Den Haag op zoek naar volgepropte pandjes, stelt politiek

Video Achtervol­ging in Den Haag eindigt met crash tegen verkeers­paal

24 mei Een achtervolging in Den Haag is vannacht geëindigd met een crash tegen een verkeerspaal bij de Hoefkade. Dat meldt calamiteitensite District8. De automobilist, die agenten volgden, reed op een gegeven moment twee keer zo hard dan toegestaan over het kruispunt met de Vaillantlaan.