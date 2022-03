Live on the Beach ook in het voorjaar, dit zijn de headliners

Vrijdag 13 mei staat in het teken van jaren 90 housemuziek. Onder andere Charly Lownoise & Mental Theo, The Vengaboys, The Party Animals, 2 Brothers on the 4th Floor treden op. Een dag later verzorgen Kensington, De Staat, Rondé en The Indien de concerten. Op de laatste dag, de zondag, wordt afgesloten met Danny Vera, Krezip en Nielson.