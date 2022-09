Live on the Beach trekt 35.000 bezoekers naar strand van Scheveningen

Son Mieux op internatio­na­le tournee, Goldband speelt Lowlands plat: nieuwe Haagse golf in de popmuziek

Goldband speelde afgelopen wekend Lowlands plat en heeft in maart 2023 drie keer de Amsterdamse concertzaal AFAS Live afgehuurd. Son Mieux stijgt deze week naar de vijfde plaats in de Nederlandse Top 40 en begint volgende week zijn buitenlandse tournee met een uitverkocht concert in Londen. Is er een nieuwe Haagse golf in de popmuziek ontstaan?

28 augustus