LIVE | Ophef over feest in Duindorp, meerdere brandjes en brandweer bekogeld met stenen op Heeswijkplein

In het kort

- In Duindorp is vanmiddag een feest losgebarsten. De politie besloot niet in te grijpen en dit zorgde voor de nodige ophef op sociale media en bij de Haagse raad.

- Op het Heeswijkplein hebben mensen brandweerlieden bekogeld.

- Oud en nieuw is dit jaar, net zoals zoveel, anders dan anders. Een ding was wel hetzelfde: de afgelopen dagen waren er in de hele regio (auto)branden.

- Hoeveelheid fijnstof in de lucht neemt vogelvlucht in Den Haag. Rond 22.15 uur bleek de luchtkwaliteit in Den Haag al ‘onvoldoende’, maar dat is in ruim een uur opgelopen naar ‘zeer slecht’. Dat blijkt uit metingen van het meetstation aan de Amsterdamse Veerkade in Den Haag.