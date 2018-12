LIVE: Oud en Nieuw in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland

Oud en nieuwHet aftellen kan beginnen. Nog een paar uur en 2019 wordt ook in Den Haag, Delft, Zoetermeer en Westland feestelijk ingeluid. Wij houden je tot die tijd op de hoogte van alle bijzonderheden en incidenten in de regio.

21.15 uur:

Jongens aangehouden voor vernielingen in Zoetermeer

In de omgeving van Tasmanië in de Zoetermeerse wijk Oosterheem zijn vernielingen aangericht, onder andere aan auto’s. De politie heeft meerdere jongens aangehouden.

21.00:

Burgemeester en wethouder draaien nachtdienst mee met hulpdiensten in Rijswijk

Burgemeester Michel Bezuijen en wethouder Björn Lugthart draaien ook dit jaar tijdens oud en nieuw een nachtdienst mee met de Rijswijkse hulpdiensten. Lugthart zal op Twitter via @bjornlugthart de hele nacht updates geven over het verloop van de jaarwisseling in Rijswijk.

20.45 uur:

Brandweer met vuurwerk bestookt in Monster

De brandweer in Monster is tijdens bluswerkzaamheden bij een kleine brand op de Rijnweg met vuurwerk bekogeld. Voor zover bekend is er geen sprake van ernstige verwondingen.

De brandweer in Monster is tijdens bluswerkzaamheden bij een kleine brand op de Rijnweg met vuurwerk bekogeld. © District8

20.30 uur:

Brandweer in Den Haag druk met blussen van autobranden

De brandweer in Den Haag is druk met het blussen van autobranden. Onder andere op het Anna Blamanplein, de Lichtenbergweg, de Prins Johan Willem Frisolaan en de Stortenbekerstraat raakten voertuigen zwaar beschadigd.

De brandweer in Den Haag is druk met het blussen van autobranden. Ook op het Anna Blamanplein was het raak. © District8

Een auto gaat in vlammen op in de Stortenbekerstraat. © District8

Een auto gaat in vlammen op in de Stortenbekerstraat. © District8

20.00 uur:

Politie in Rijswijk neemt tweehonderd kilo vuurwerk in beslag

De politie heeft bij een controle in Rijswijk tweehonderd kilo professioneel vuurwerk in beslag genomen. Agenten controleerden een busje dat zwaar beladen leek en stuitten toen op dozen vol vuurwerk. Alles is in beslag genomen. De inzittenden van het busje kregen proces-verbaal.

19.45 uur:

Bewoner Bloemfonteinstraat gewond door vuurwerkbom

Een bewoner, die door de brand in de Bloemfonteinstraat op straat kwam te staan, is gewond geraakt nadat een vuurwerkbom naast hem afging. De politie probeert te achterhalen wie de bom heeft gegooid.

Een bewoner, die door de brand in de Bloemfonteinstraat op straat kwam te staan, is gewond geraakt nadat een vuurwerkbom naast hem afging. © District8

19.30 uur:

Zes woningen ontruimd na brand in garage Bloemfonteinstraat

Zes woningen in de Bloemfonteinstraat in Den Haag zijn vanavond omstreeks 19.00 uur ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een inpandige garage. Niemand raakte gewond.

Zes woningen in de Bloemfonteinstraat in Den Haag zijn vanavond omstreeks 19.00 uur ontruimd nadat er brand was uitgebroken in een inpandige garage. Niemand raakte gewond. © Regio15

19.15 uur:

Duindorp en Scheveningen claimen beide overwinning hoogste vuurstapel

De strijd om de hoogste vuurstapel van het Haagse strand is gestreden. De bouwers uit Duindorp en Scheveningen zijn gestopt met het stapelen van pallets. Beide teams claimen de overwinning. Maar wie gaat er met de ster vandoor?

De opbouw van een stapelplaats in Scheveningen. © ANP/Koen van Weel

19.00 uur:

