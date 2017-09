Live: Oud-kerklid voor rechter om gruwelseks met meisjes

Vandaag wordt de zaak inhoudelijk behandeld en spreekt Richard B. voor het eerst over wat hij 'sessies' noemt. Volgens B. waren de seksafspraken met jonge vrouwen allemaal op vrijwillige basis en was hij ervan overtuigd dat de meisjes precies hetzelfde wilden als hij.



Hij stelde daarvoor sekscontracten op, zo vertelt hij in de rechtszaal. ,,Hoort bij de opwinding'', aldus B. Het zouden vooral fantasieën zijn geweest die hij daarin opschreef, maar die nooit gebeurd zouden zijn.



Volgens een slachtoffer zijn die gruwelijke handelingen wel degelijk er wel degelijk geweest. Volgens haar ging het veel verder dan SM: het leek meer op martelen. Zij omschreef de 'sessies' als fifty shades of hell. 'Ik zat aan hem vast, pas als hij het zei, was het voorbij'.