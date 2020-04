LIVE | Parkeerterrein van recreatiegebieden en stranden dit weekend dicht, 227 opgenomen patiënten

Onderduik­ver­haal van ‘Haagse Anne Frank’ herleeft in dramaserie voor de Instagram-generatie

17:14 Het dagboek van een joods meisje uit Den Haag in de Tweede Wereldoorlog krijgt vorm als filmdrama voor de Instagram-generatie. ,,Voor de schrijfster van toen is het best ingewikkeld om te begrijpen wat wij nu doen.”