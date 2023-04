LIVE | Richard de Mos: ‘Ik heb een rotsvast vertrouwen in volledige vrijspraak’

CorruptieaffaireDe Haagse oud-wethouders Richard de Mos en Rachid Guernaoui en zes medeverdachten horen vandaag of ze schuldig worden bevonden aan ambtelijke corruptie. De rechtbank in Rotterdam doet vrijdag uitspraak in de zaak, die al jaren bezig is. Tegen De Mos is een celstraf van bijna twee jaar geëist. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog.