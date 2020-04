LIVE | Rijswijkse burgemeester thuis in quarantaine, Reinier de Graaf ziekenhuis verwacht piek in aantal patiënten

amateurvoetbal 'Dit is het einde waar iedereen al naar snakte'

11:23 De competities in het amateurvoetbal worden niet afgemaakt. Voor het SVNootdorp van Peter Korteling, dat tegen degradatie vocht, is dat een opluchting, terwijl het TAC’90 vanHamza Boekhari een kans op de titel in rook op ziet gaan.