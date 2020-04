LIVE | Riool slibt snel dicht door ontsmettingsdoekjes en extra beveiliging tegen dronken daklozen

Extra beveili­ging tegen dronken daklozen: ‘Ze vierden een feestje in mijn tuin’

7:02 Meer beveiliging en meer begeleiding moeten de overlast van dronken daklozen op Scheveningen terugdringen. Of dat gaat helpen betwijfelen bewoners van het Renbaankwartier na een ellendige week. ,,Toen ik zondag met mijn boot weg was, vierden die lieden nog een feestje op het terras in mijn tuin.”