LIVE | Rutte: ‘Burgemeesters treden zo naar buiten met lokale maatregelen’

Wereldre­cord | In één dag langs alle Haagse ambassa­deurs: ‘Ik dacht: ik kan dat ook’

7:01 Arman Angishan (25), teamlid van Diplomat Magazine (DM), heeft gisteren een nieuw Guiness World Record gevestigd. Hij fietste in één dag langs 36 ambassades in Den Haag en liet zich fotograferen met de ambassadeur of diens plaatsvervanger. Hij brak het oude record van 33 bij ambassadeur Adia Sakiqi van Albanië.