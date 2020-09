LIVE | Rutte: ‘Draag in winkel in Den Haag een mondkapje’

Veel politie op de been voor zogeheten ‘zangdemon­stra­tie’

26 september In de Stalpertstraat in Den Haag is veel politie aanwezig. Eerder bleek er via Facebook een oproep te zijn gedaan voor een zogeheten ‘zangdemonstratie’ tegen minister-president Mark Rutte. In een filmpje noemt een van de initiatiefnemers de uitspraak ‘dat voetbalsupporters hun bek moeten houden’ als een van de redenen voor de zogeheten demonstratie.