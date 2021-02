LIVE | Schaatsers glijden voorzichtig over Hofvijver en muzikant Henk de Kat brengt ode aan natuurijs

John Dusbaba komt de dagen in doods Oostende wel door: ‘Heerlijk elke dag 100 kilometer fiet­sen’

10 februari Hagenaar John Dusbaba woont inmiddels aanzienlijk langer in België dan hij in Nederland deed. Zijn woonplaats Oostende is in vergelijking met normaal maar een dooie boel. Dus zit de 64-jarige oud-speler van ADO Den Haag, Ajax, Anderlecht en Oranje elke dag uren op de racefiets.