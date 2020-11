LIVE | Schippers voor de rechter na dodelijk ongeluk Volvo Ocean Race: ‘Ik heb naar eer en geweten gehandeld’

De twee schippers die betrokken waren bij het dodelijke ongeluk in de Scheveningse haven tijdens de Volvo Ocean Race, ‘voeren veel te hard en keken niet uit’. Een 56-jarige man uit Drenthe kwam die dag om het leven. Vandaag leggen ze voor de rechter de situatie uit. Verslaggever Jorina Haspels doet live verslag via Twitter.

Het ongeluk gebeurde eind juni 2018 aan de vooravond van de finale van de langste en zwaarste zeilrace ter wereld. De 64-jarig schipper Jan de J. uit Oostvoorne voer op een motorboot, een luxe variant van de razendsnelle opblaasbare RIB die voor hem voer. Hij voer volgens het OM meer dan 60 kilometer per uur.

Toen schipper Stanislav G., met vijf gasten aan boord, voor hem plotseling naar rechts zwenkte, was de klap die er opvolgde onafwendbaar. De RIB werd overvaren en een 56-jarige man uit Drenthe overleefde het ongeluk niet.

Bocht

In de rechtszaal vandaag komen beide verdachten aan het woord. Stanislav G. zegt tussen de dertig en veertig kilometer per uur te hebben gevaren. Dat was volgens hem nodig ‘om een beetje uit het water te komen, waardoor de tegenwerkende waterkracht verdwijnt’, zo legt hij uit. Hij mocht die dag juist de zee niet op, omdat de zee te wild werd en moest in de haven blijven varen met zijn boot en inzittenden.

De bocht die hij maakte, was volgens G. een gecontroleerde actie. ,,Ik ben flink teruggevallen in de snelheid om die bocht. Ik denk dat ik zo’n 15 a 20 kilometer per uur voer. Voor ik nog verder de bocht ging maken keek ik rechts van me. Ook toen zag ik nog niks. Pas toen ik echt de bocht inzette, hoorde ik enorm watergeruis. Ik keek nog een keer, verder over mijn schouder naar rechts. Toen zag ik in een keer de romp op mij af komen. Ik heb een bub gas gegeven en eigenlijk bukte ik een beetje om uit zijn vaarroute te komen. Als ik niet dat extra gas had gegeven, dan had ik denk hier ook niet gezeten om het na te vertellen.”

De schipper kijkt bibberend terug op het ongeluk. ,,Ik heb me tientallen keren afgevraagd wat ik anders had kunnen doen. Maar uiteindelijk komt het er op neer: op dat moment naar eer en geweten gehandeld.”

Snelheden

Hoe hard de andere boot ging, die de RIB overvoer, weet schipper Jan de J. niet meer. ,,Achteraf weet ik de snelheden. Op dat moment wist ik het niet. Op dat moment was ik bezig met om me heen kijken, op te letten. Ik heb niet op mijn instrumenten gekeken hoe hard ik ging. Ik was aan het opletten, niet naar de kaai aan het kijken, dat terzijde. Net als in een auto. Je kijkt naar voren, opzij, naar achter.”

Wat deed hij aan de rechterkant van de RIB, vraagt de rechter zich af. ,,Het was niet de bedoeling hem voorbij te varen. Ik heb de RIB in de gaten gehouden. Op het moment naderen we de monding van de haven. Ik kijk opzij en om mij heen. In je hoofd klopt dit allemaal. Daarvoor voeren we gelijke snelheid, amper een snelheidsverschil. Ik was niet aan het inhalen. Ik haalde ook niet in.” Rechter: ,,Toen u van de oude haven naar de nieuwe haven ging, was de afstand 150 meter. Dat heeft u dan wel snel ingelopen. “