LIVE | Storm Ciara raast over, ANWB adviseert binnen te blijven

storm ciaraZe is er: monsterstorm Ciara. In het hele land is code oranje van kracht. Er worden windstoten tot wel 140 kilometer per uur verwacht.De ANWB adviseert om niet meer de weg op te gaan. De laatste ontwikkelingen over de storm in deze regio lees je in ons liveblog.