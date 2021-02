LIVE | Strooiwagen niet opgewassen tegen de sneeuw en Haagse Markt blijft dicht vandaag

Tasien (22) haalde vijf universi­tai­re diploma’s in vier jaar: ‘Ik ging door, ook als het pijn deed’

7 februari Een volstrekt unieke prestatie - dat heeft Tasien Joeman (22) geleverd door in vier jaar tijd vijf diploma’s te halen aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. ,,Studeren op dit niveau is soms eenzaam, maar stoppen was nooit een optie.”