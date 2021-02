LIVE | Strooiwagen niet opgewassen tegen de sneeuw en Rijkswaterstaat roept op: ‘Ga niet de weg op’

IJshockey­ta­lent van het jaar Björn Borgman baalt: ‘Net nu het echt winter wordt, is in De Uithof het ijs eruit’

6 februari Hoewel de BeNe League dit seizoen niet is opgestart, is Björn Borgman (18) van het Haagse Hijs als beste jonge speler van de ijshockeycompetitie gekozen. Dat is voor zijn prestaties van vorig seizoen. ,,Dat ik kandidaat was, vond ik niet vreemd.”