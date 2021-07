LIVE | Toeterende tractoren en opstoppingen rondom Malieveld, Caroline van der Plas steunt protesterende boeren

video Politie Den Haag: Agenten die rake klappen uitdeelden, werden eerst zelf belaagd

5 juli Agenten die vanmiddag rake klappen hebben uitgedeeld aan corona-actievoerders in Den Haag, stellen dat éérst geweld tegen hen is gebruikt. Daarbij zijn geen agenten gewond geraakt, maar werden de ordehandhavers wel in het nauw gedreven. Een persoon is aangehouden.