LIVE | Vaarverbod voor Haagse grachten en een ramp dreigde voor IJsclub Vlietland

Skiën en snowboar­den: Haagse duinen veranderen in één groot winter­sport­pa­ra­dijs

9 februari De duinen van Scheveningen en omgeving veranderen in één groot wintersportparadijs. Aan het einde van middag zie je ouders en kinderen van allerlei heuvels af sleeën, maar ook de jongeren vermaken zich goed in de sneeuw. In het Westduinpark snowboarden en skiën diverse mensen de duinen af en lijken er ware pistes ontstaan.