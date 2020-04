LIVE | Verdachte van fatale steekpartij op Turkse uitvaart stak andere man in zijn hals

Coronacadeau Haagse vrijwilli­gers en mantelzor­gers mogen gratis met de taxi mee: ‘Er zijn ritjes genoeg’

7:07 Haagse mantelzorgers en vrijwilligers mogen in deze coronatijd gratis gebruikmaken van de taxi’s van AV 070, de voormalige Taxibus. ,,Deze mensen spelen een cruciale rol bij het draaiende houden van de zorg en ondersteuning in de stad. Daarom geven we ze graag dit steuntje in de rug”, zegt wethouder Pabhudayal.