Live | Vijftien maanden cel geëist tegen prostituee die Haagse miljonair afperste met sekstape

De officier van justitie eiste vandaag tegen de prostituee Wulfiene vijftien maanden cel, waarvan vijf maanden voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Tegen haar vriend Jim werd dezelfde straf geëist.

Lees ook PREMIUM Haagse miljonair afgeperst met seksfilm na bezoek aan prostituee Lees meer

Tegen twee andere mannen, de twee neven van Jim, eiste de officier van justitie een lagere straf: tien maanden cel, waarvan vier voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. Tegen hen allen eiste ze een contactverbod.

Werk zat

De prostituee was haar werk zat en beraamde het afpersingsplan met vriend Jim. ,,We zaten met elkaar te praten. Ik wou dit werk niet meer, met name hoe die meneer mij behandelde", zei ze vandaag in de rechtbank. ,,Dat was niet altijd even fijn.” Maar ze had schulden, waardoor ze haar baan niet zomaar kon opgeven. ,,En ik wist wie hij was, dat hij veel geld had.”

De vriend waarmee ze het plan bedacht, Jim, gaf aan haar te willen helpen. ,,Als iemand op haar rug moet liggen en geld verdienen, dat gun je niemand.” Beiden zeiden spijt te hebben van de afpersing. ,,We hebben niet goed nagedacht.”

Quote Hij ging net met vakantie, dus we hebben het pas later laten zien Prostituee

Het seksfilmpje werd op 9 juli gemaakt. De camera zat verstopt in een klok. De camera werd door Jim besteld om zijn huis te beveiligen tegen inbrekers. Het apparaat werkte echter niet goed, waardoor Wulfiene hem meenam naar verschillende hotelkamers. De beelden werden later aan de miljonair getoond. ,,Hij ging net met vakantie, dus we hebben het pas later laten zien.” Een afpersingsplan was er toen nog niet echt. Maar volgens de prostituee filmde ze alvast, omdat ze zich niet op haar gemak voelde bij de miljonair. ,,Als het fout gaat, had ik tenminste iets op beeld staan.”

Had ze beter geen contact meer kunnen hebben met het slachtoffer, vroeg de rechter zich af. ,,Ik had schulden. Hij was toch een vaste klant", aldus de vrouw.

Jim en Wulfiene ontmoetten elkaar begin dit jaar. De twee wilden samen een nieuw bestaan opbouwen. Jim is nog getrouwd, zijn vrouw zit vandaag ook in de rechtszaal. De man is zzp’er en maakt badkamers. Hij lijkt best succesvol, aangezien hij al tot augustus vol zat gepland. Zijn klussen heeft hij door deze zaak drie maanden uit moeten stellen. ,,Langer uitstellen kan niet", gaf hij vandaag aan. Jim kreeg namelijk al aanbetalingen.

Vertraging

De rechtszaak begon vandaag een uur later dan aanvankelijk gepland. Het is niet duidelijk waardoor de vertraging werd opgelopen. De advocaat van de miljonair probeerde bij aanvang nog om de zaak zonder pers te laten plaatshebben, maar dat lukte niet.