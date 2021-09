LIVE | Vlaggetjes op de trams en Grote Kerk afgezet: Den Haag maakt zich klaar voor Prinsjesdag

Reageer PvdA: Burgers moeten politie-aanhoudin­gen gaan onderzoe­ken

20 september Het vertrouwen in de politie moet omhoog in Den Haag, vindt de PvdA. Daarom is het zaak dat in Haagse wijken burgercomités gaan analyseren hoe politieagenten aanhoudingen verrichten, zo schrijft de partij in haar verkiezingsprogramma: ‘Etnisch profileren dient te worden uitgebannen’.