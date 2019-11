LIVE | Volg hier het protest Kick Out Zwarte Piet in Den Haag, goedheiligman maakt toer door stad

‘Vol verwachting klopt ons hart’. Sinterklaas is vanmorgen aangekomen in Scheveningen. Met Pakjesboot 070 meerde hij aan in de haven. Wij verwelkomen de goedheiligman en volgen hem tijdens zijn toer door de stad. Ook zijn we bij de protestactie van Kick Out Zwarte Piet aanwezig op het Koekamp