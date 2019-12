Living Lab zoekt knappe koppen om herrie op Scheveningse boulevard tegen te gaan

Even vragen aan Veelschrij­ver komt met avonturen­tri­lo­gie over Delft: ‘ Ik weet gewoon heel veel van Delft’

18:29 De 48-jarige Delftenaar Ronald van Assen lijdt aan een persoonlijkheidsstoornis en schreef desondanks al tien boeken. In januari verschijnen er bij uitgeverij Godijn Publi-shing twee delen van wat een spannende avonturentrilogie over Delft moet worden. Eerder schreef Van Assen, die inmiddels in Bodegraven woont, detectives, een oorlogsroman en verschillend werk over zijn stoornis. Een echte veelschrijver dus.