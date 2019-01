Locatie, sfeer en grootte Bronovo zijn onvergelijkbaar met die van Westeinde

Den Haag verliest binnen drie jaar weer een ziekenhuis. Uit een uitgelekt rapport blijkt dat de dagen van het Bronovo in het Haagse Benoordenhout echt zijn geteld. Het Haaglanden Medisch Centrum gaat door met de locaties Westeinde in Den Haag en Antoniushove in Leidschendam-Voorburg.

De sluiting van het ziekenhuis lijkt onvermijdelijk. Door de enorme verbeteringen in de zorg liggen mensen steeds minder lang in het ziekenhuis. Ingrepen waar 20 jaar geleden 10 dagen bedrust voor stonden, worden nu poliklinisch afgedaan. Niettemin is de sluiting verdrietig voor iedereen die gewend was aan het Bronovo. De locatie, de sfeer en de grootte zijn onvergelijkbaar met die van het grote binnenstadziekenhuis Westeinde. Maar voor sfeer, locatie en grootte moeten we geen ziekenhuizen open houden. Zorggeld moet zo efficiënt mogelijk worden besteed. De Haagse regio heeft in verhouding tot andere delen van het land veel ziekenhuizen. De sluiting van het Rode Kruisziekenhuis verliep daarom ook al geruisloos. Bij het Bronovo zal dat waarschijnlijk niet anders zijn. Tenminste, als de directie van de HMC woord houdt en functies van het Bronovo volwaardig overhevelt naar de twee resterende ziekenhuizen. Haagse verloskundigen zijn nu bang dat zij straks met hoogzwangere vrouwen moeten leuren omdat er nergens meer verloskamers zijn. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. HMC dient snel duidelijkheid te bieden over de toekomstplannen.

Wat ook uit het rapport duidelijk werd, is dat het onbetaalbaar is om het Westeinde en Antoniushove te vervangen voor een nieuw ziekenhuis. Dat is jammer. Ruim een jaar geleden pleitte vertrekkend HMC-longarts Henk Berendsen voor de komst van dat ziekenhuis in de Binckhorst. Dat was echt de oplossing voor veel praktische problemen. Want de sfeer en locatie van het Westeinde zijn natuurlijk niet geweldig.