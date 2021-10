Locaties bekend voor honderden nieuwe woningen voor daklozen, statushouders en zorgdoelgroepen

Complete gevel knalt uit woning door harde explosie: ‘Bakstenen liggen bij ons in de tuin’

12 oktober Bij een forse explosie in een woning aan de Zuiderzijde in Den Haag is dinsdagmiddag een complete achtergevel naar beneden geklapt. Niemand raakte gewond, maar de schrik zat er bij de bewoners en omwonenden goed in. ‘De hele achterkant van het huis ligt eraf.’