Lockdown Lego: ‘Nu de kinderen niet naar school kunnen, halen wij die maar in huis’

Als de bel gaat in hun woning in Benoordenhout, dan klinkt het uit vier kelen tegelijk ‘Lego!’, vertelt Marieke lachend over de logistieke operatie die het geworden is om het schoolgebouw op schaal na te maken. Ga maar na: tussen de 60.000 en 100.000 steentjes zijn er nodig. ,,Die komen in pakjes van een paar honderd stuks uit China, die bestel je niet in één keer. Dat betekent alleen wel dat er nu twee keer per dag een postbode voor de deur staat.”