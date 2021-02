Loes werd uit bed gehaald en moest kijken hoe haar vader haar moeder sloeg

Loes Dreissen (70) was nog maar een jong kind toen ze het zeker wist. De geschiedenis zou zich bij haar thuis niet herhalen! ,,Mijn zusje heeft nooit meer kinderen gewild. Ik dacht… Ik kan me herinneren, ik was nog echt klein en speelde in de duinen en ik voelde me onderdeel van een groter geheel. Ik wist: dit is maar tijdelijk, dit gaat weer voorbij. Het was een soort innerlijk besluit dat ik het helemaal anders zou doen.”