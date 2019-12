Lofliedlied voor de vreugdevuren is een hit op Youtube: ‘Het is een traditie die een hoop ellende voorkomt’

Wanneer de vreugdevuren momenteel in het nieuws komen, gaat het vooral over rellen en plunderingen. ,,Met dit nummer willen we weer wat sympathie kweken voor de bouwers en de mensen eromheen. De stapels hielden juist een hoop ellende tegen in de stad. Zoiets kun je niet zomaar afpakken. Ze hadden ook kunnen kiezen voor een gecontroleerde stapel, met meer begeleiding, in plaats van zo radicaal alles te verbieden.’’



Een korte, maar opvallende rol in de videoclip is weggelegd voor oud-wethouder Richard de Mos. ,,Hij was daar gelijk voor in. Hij moest het veld ruimen dit jaar. Ik geloof niet dat hij een eerlijke kans heeft gehad. Net als de vreugdevuren, eigenlijk.’’