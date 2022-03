Lokale boodschappenservice Rechtstreex opent eerste fysieke winkel in Den Haag

Met de opening van hun supermarkt maakt Rechtstreex duurzaam boodschappen doen laagdrempeliger. Klanten hoeven bij de nieuwe winkel niet meer vooraf te bestellen, zoals bij de ruim 70 afhaalpunten wel het geval is. Daarnaast heeft de winkel ruime openingstijden en is er aandacht voor het proeven en de beleving van de lokale producten.

Oprichter Maarten Bouten, die in Den Haag woont, kondigde de fysieke winkel al in september 2021 aan. Nu de supermarkt bijna opent, benadrukt hij waarom het belangrijk is voor zijn bedrijf en de klanten. ,,Onze stedelijke community is al jaren enthousiast over de producten en de missie van Rechtstreex, maar heeft ook een dynamisch werk- en privéleven. Een fysieke winkel biedt deze doelgroep een makkelijkere manier om hun idealen in daadkracht om te zetten.’’