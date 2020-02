Lokale keukenprinsen blazen nieuw leven in deze Aziatische keuken

Na het bevlogen restaurant Zheng en het briljante Nayolie is nu ook, in een oude garage, het trendy Yuzu opgestaan. Het was er meteen een drukke boel. Een restaurant dat zich in het weekend ontpopt als foodclub. Het is er vrij donker, maar geef je ogen goed de kost. Ervaar de geest van prentkunstenaar Hokusai. Terwijl we op krukjes en op een lange wandbank zitten, zien we soortgelijke schilderingen op houtpanelen en een tekening met vrouwelijk naakt erotisch ‘vernapt’ met een octopus. Er is een grote open keuken met een Japanse robatayaki-grill. Zeg maar een barbecue voor de hele camping. Jammer dat de afzuigkap zo goed werkt want we ruiken nu niets en dat zou ik best willen.