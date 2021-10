Lokale lockdowns in kwetsbare wijken? Haagse politiek vreest voor nog meer verdeeldheid

Gaat de wijk Transvaal straks in een lockdown? Komt er een mondkapjesplicht in Moerwijk? Om het coronavirus opnieuw de kop in te drukken sluit het kabinet hyperlokale maatregelen niet uit. Maar in de hofstad is de politiek nogal huiverig: ,,Mensen buiten de maatschappij plaatsen is nooit een oplossing.’’