Lokale ondernemers zoeken online hun weg: ‘In de Piet Heinstraat wordt het steeds leger’

Hier wordt keihard gewerkt om kinderen van ouders in vitale beroepen 24 uur per dag op te vangen

12:00 Daan Dak in hartje Den Haag is klaar om kinderen van ouders in vitale beroepen 24 uur per dag op te vangen. Met nieuwe bedden, een zitje waar normaal buggy’s staan en een kloppend rooster.