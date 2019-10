Lokale partijen moeten op jacht naar geld, maar hoe komen ze daaraan? ‘We doen het met een krappe kas’

Celstraf­fen tot 10 jaar geëist voor smokkel van 1100 kilo coke tussen bevroren vis

12:22 Hagenaar Joao ‘John’ C. (49) hoorde de aanklager in de Rotterdamse rechtbank vandaag 10 jaar celstraf eisen voor de smokkel van ruim 1100 kilo coke in een container met ingevroren vis uit Ecuador. Geen straf eiste justitie voor de vondst van halffabricaten en chemische drugs als crystal meth in zijn loods aan de Frijastraat in Rijswijk.