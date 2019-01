Lokfiets leidt politie naar kelder met 250 fietsen

‘Kerkasiel Tamrazyan in Bethel droeg bij aan pardon’

22:43 In de Bethelkapel in Den Haag is vanavond voorzichtig positief gereageerd op het nieuws dat de regeringscoalitie akkoord is over een kinderpardon. In de kerk is de Armeense familie Tamrazyan al sinds eind oktober ondergedoken om uitzetting te voorkomen.