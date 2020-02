‘Lokwinkel’ Mica Beauty lijkt weg uit Passage, winkeliers zijn blij

Bejaarde bromfiet­ser aangereden door ‘onschend­ba­re bestuurder’

11:20 Op de Plesmanweg in Den Haag is vanochtend een bromfietser op leeftijd aangereden door een auto. Dat gebeurde toen de bromfietser de weg over wilde steken. De bromfietser is aangereden door een auto met CD-kenteken, waardoor de bestuurder onschendbaar is.