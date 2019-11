Longarts Haga Ziekenhuis luidt noodklok over verslechterde lucht en toename verkeer

De Mall of the Netherlands in Leidschendam is nog niet eens helemaal af. Maar het verkeer is de afgelopen maanden zichtbaar toegenomen richting de nieuwe winkels die er al wel open zijn. Langdurig stationair draaiende auto's voor de stoplichten op de Noordsingel en aansluiten in de file in de tunnels van de N14 is al dagelijkse kost rond het grootste overdekte winkelcentrum van de Benelux.