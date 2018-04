Longkankerpatiënt voor het eerst inwendig bestraald in HMC

Inwendig bestralen gebeurt direct na het wegsnijden van de tumor, als de snijwond nog open ligt. De arts bestraalt direct het ‘operatiegebied’ om er zeker van te zijn dat er geen flintertje tumor achterblijft.



De techniek kan alleen gebruikt worden bij patiënten met kanker in de longtop, de bovenkant van de longen. Dat is een zeldzame vorm van longkanker.



HMC heeft als een van de weinige ziekenhuizen in Nederland de beschikking over de Mobetron, een apparaat waarmee tijdens de operatie inwendig kan worden bestraald. Er worden ook patiënten van andere ziekenhuizen in het land mee behandeld.



HMC gebruikt de techniek van het inwendig bestralen al geregeld bij endeldarmkanker en bij borstkanker.