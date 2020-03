Loodgieter André helpt Haagse (84) aan halfje bruin: ‘Ze was vier keer voor niets naar de super gelopen’

Hij is bepaald geen watje, zegt Van Tessel, werkzaam bij Vehoec Aannemers. ,,Ze noemen me een harde, totdat ik mensen zie in kwetsbare posities. Dus toen ik binnenkwam bij deze broze dame, werd ik even heel stil. Ze at koekjes voor ontbijt, omdat er geen brood meer was in de plaatselijke supermarkt.”