Loodzware kitesurftocht als eerbetoon aan overleden DJ Bertus

D66: Wees duidelijk over subsidie voor indoor surfbaan

17:40 Het is voor 75 procent zeker. Eind dit jaar kunnen surfers hun hart ophalen bij een indoor bad in de voormalige Reparco-hal aan de Saturnusstraat op de Binckhorst in Den Haag. Als de crowdfunding tenminste de 100 procent haalt óf de gemeente subsidie verleent. En juist dat laatste strijkt tegen de haren van D66-raadslid Daniel Scheper in.