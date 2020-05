Loop de liefde niet mis: relatiebureau introduceert ‘corona-aanpak’

‘Max Verstappen’ racet als troost even door de regio

15:19 Met gierende banden en piepende remmen hadden Formule 1-coureurs morgen over het circuit van Zandvoort moeten racen. Het beloofde een spectaculaire editie van de Grand Prix te worden, die voor het eerst in 35 jaar op Hollands bodem zou worden gehouden. Door de corona-uitbraak is de race voor voorlopig uitgesteld. Maar één troost is er wel voor Formule 1-liefhebbers: de video waarin ‘Max Verstappen’ met hoge snelheid door Den Haag en omliggende gemeenten raast.