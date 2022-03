Loosduinen krijgt nieuwe sporthal

Het aanbod van sporthallen in de stad is onvoldoende, zo concludeerde de gemeente. Zeker in de gebieden rond de kust. Vorig jaar is er daarom een eerste stap gezet naar een nieuw sportcomplex aan de Groen van Prinstererlaan in Loosduinen. Als het plan haalbaar is, moet het op de plek van Turnhal Den Haag komen. Dit betekent dat het turncomplex tot uiterlijk eind 2023 of begin 2024 kan blijven staan. Voor de turnhal zullen alternatieve locaties worden onderzocht.